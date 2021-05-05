بعد إنجاز السيتي التاريخي.. رسائل جوارديولا لأبو ظبي واللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتذر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للاعبيه الذين لم يُشركهم أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا أجرى 9 تغييرات على فريقه في مواجهة باريس سان جيرمان عن الفريق الذي خاض مواجهة كريستال بالاس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهزم السيتي باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد (2-0) ليتأهل إلى النهائي بمجموع مباراتي الذهب والإياب (4-1)، ويظهر لأول مرة في تاريخه بنهائي الأبطال.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال بيب :"في البداية أود أن أعتذر للاعبين الذين لم يشاركوا اليوم، لقد قدموا موسماً رائعاً، وأعرف كم هو شعور صعب عدم اللعب اليوم".

كما وجه بيب جوارديولا الشكر في ثاني تعليق له بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا إلى مالك ورئيس مانشستر سيتي في أبو ظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكل العاملين في مختلف الإدارات.

وأضاف بيب :"أود كذلك أن أوجه التحية لكل اللاعبين السابقين مثل كولين بيل ومايك سمربي، ولكن بشكل خاص لأولئك الذين جاءوا بعد صفقة الاستحواذ من أبو ظبي، ونقلوا النادي إلى مستوى أخر، مثل جو هارت وبابلو زباليتا وفينسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو الذي ما زال معنا هنا".

وتابع بيب :"هزمنا باريس سان جيرمان الذي هزم برشلونة 4-1 وتغلب على بايرن ميونيخ، كافحنا كثيراً، وكنا الأفضل بفارق كبير، وحققنا نصر عظيم ورائع".

وأنهى جوارديولا :"التأهل إلى النهائي خطوة مستحقة ومهمة بعد موسم رائع لنا في دوري الأبطال حققنا خلاله 11 انتصار وتعادلنا مرة واحدة فقط".