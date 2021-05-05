سكرتير كاف السابق: لن أترشح لانتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن خطوة إنشاء استاد النادي الأهلي، هو شيء كبير، مشيراً إلى أنه لن يترشح لانتخابات النادي الأحمر أو انتخابات اتحاد الكرة المصري.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يحقق نجاحات كبيرة، وخطوة أن يكون للأهلي استاد هي خطوة مهمة جدا، وشكر المجلس لنا لفتة جميلة ولكن المجلس هو من يستحق الشكر".

وأضاف: "ان شاء الله الاستاد يليق بإسم النادي الأهلي ويصبح مثل ملعب بايرن ميونيخ الألماني أو يوفنتوس الإيطالي، وعندما تنتهي الانتخابات في الأهلي نتمنى للفائز بالتوفيق وإذا لم يستطع الخاسر المساعدة فإنه يتمنى التوفيق للفائز وهذا ما تعلمناه في الاهلي".

واختتم سكرتير كاف السابق تصريحاته: "لا أظن أنني سأترشح لانتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة، هناك أجيال جديدة تستحق أن تتولى الإدارة الفترة المقبلة".