ليس محرز.. من هو بطل موقعة السيتي وباريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تناولت الصحف الإنجليزية بكثافة توابع تأهل مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لم يتفق الجميع على نجم المُباراة.

رياض محرز كان بطل الموقعة في ملعب الاتحاد بتسجيله هدفين في شباك باريس سان جيرمان، واستحق الإشادة والتحية الكاملة، لكن كان هناك من حصل على إشادة أكبر.

دفاع مانشستر سيتي كان له نصيب الأسد من الإشادة مع هداف السيتي في نصف النهائي، وكذلك الحارس البرازيلي إيدرسون الذي ساهم في صناعة الهدف الأول.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختارت الإنجليزي جون ستونز رجلاً للمباراة بعد المجهود الكبير الذي قام به لحماية مرمى مانشستر سيتي من محاولات الضيف الفرنسي، ليحصل على تقييم 9 من 10.

وبفارق نصف درجة فقط جاء روبين دياز شريك ستونز في الدفاع في المركز الثاني بين أفضل لاعبي السيتي في المباراة ، وهو نفس تقييم رياض محرز وأولكسندر زينتشينكو.

وحصل بيب جوارديولا على تقييم 8 درجات من 10 في إدارة المباراة، وهي نفس الدرجة التي حصل عليها كيفين دي بروين وفيل فودين وفيرناندينيو ووكر وبـ7.5 درجة جاء إلكاي جوندوجان وإيدرسون، ثم بيرناردو سيلفا 7 درجات.