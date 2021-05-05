أحمد ياسر: الفترة الماضية شهدت سوء توفيق.. فادي فريد: الأجواء صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب البنك الأهلي، أحمد ياسر سعادته بالتسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الإنتاج الحربي.

وأضاف ياسر، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة:"نحمدالله على الفوز أمام فريق محترم مثل الإنتاج الحربي، الفترة الماضية شهدت سوء توفيق وهذا ليس مكان البنك الأهلي الذي نريده".

وتابع لاعب البنك الأهلي:"كابتن خالد المدير الفني كان يتحدث معي على كرة الهدف وضرورة اللعب خلف المدافعين وبالفعل تم ذلك وسجلت هدفًا، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة فالجميع يقف في ظهرنا".

وقال فادي فريد، الذي سجل هو الأخر هدفًا خلال اللقاء:"الحمدلله على الهدف فهو توفيق من الله وتكليل لجهد زملائي ومن يُشاهد المباراة لا يشعر بالأجواء التي نلعب خلالها فهناك رطوبة وكنا صائمون".

وأتم فادي فريد تصريحاته بقوله:"الله يكلل مجهودنا بهذا الفوز وأشكر الجهاز الفني والإدارة دائمًا في ظهرنا، فوز مهم لنخرج من المكان المتواجدين به بالدوري".

وفاز البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سجلها سيد شبراوي بالخطا في مرماه وفادي فريد وأحمد ياسر، بينما سجل محمد عبد المجيد للإنتاج.