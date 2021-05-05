ليلة تاريخية.. السيتي يعود للاحتفالات الأوروبية بعد 51 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بعد ألاف الليالي التي مرت على أخر احتفال في مدينة مانشسستر بتأهل السيتي إلى نهائي أوروبي، عادت من جديد الاحتفالات في 2021.

مانشستر سيتي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد التفوق على باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً والفوز بمجموع المباراتين (4-1).

مانشستر سيتي لم يظهر في أي نهائي أوروبي منذ ظهوره الأخير عام 1970 عندما خاض نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية أمام فريق جورنيك زابجه البولندي.

في تلك الليلة فاز مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) وعانق لقبه الأوروبي الأول والأخيرة، حتى تجددت الأحلام بتحقيق لقب أوروبي جديد في عام 2021 ببلوغ نهائي دوري الأبطال.

وبات مانشستر سيتي هو صاحب أطول فترة غياب بين نهائيين تابعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في التاريخ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً (51 سنة).

وكان الرقم القياسي مسجلاً باسم سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي غاب 51 عاماً بين ظهوره في في كأس الكؤوس الأوروبية بالنهائي عام 1964 وكأس الاتحاد الأوروبي 2005.

مانشستر سيتي كان قد سجل فترة غياب أخرى تاريخية بين أخر تتويجين بالدوري الإنجليزي الممتاز (44 عاماً) عندما حصد لقب البريميرليج عام 2012 في أخر لحظات الموسم على حساب مانشستر يونايتد.

فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان منحه أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً حيث أصبح النادي الإنجليزي الأكثر فوزاً بالمباريات المتتالية في أي مسابقة أوروبية، محققاً 7 انتصارات توالياً.