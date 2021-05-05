خاص.. موقف خماسي الأهلي المصاب من قمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي موقف الخماسي المصاب، علي معلول وجونيور أجايي وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون، من خوض مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الأسبوع الـ20 للدوري، قبل أن يلتقي أمام الزمالك متصدر الترتيب يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ21.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "علي معلول وجونيور أجايي وسعد سمير سيكونوا خارج حسابات الجهاز الفني خلال مباراة أمام الزمالك".

وأضاف أن هناك محاولات لتجهيز معلول وأجايي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها منتصف مايو الجاري، خاصة أن برنامجهما التأهيلي لم ينته.

وأشار المصدر إلى أن سعد سمير يعاني من إجهاد شديد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، ليغيب عن مواجهتي الاتحاد السكندري والزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته قائلا أن الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون سيخضعان لاختبار طبي أخير غداً الأربعاء لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.