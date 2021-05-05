دوري ابطال اوروبا | توخيل يسخر من عودة قائد ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة

أشعل توماس توخيل فتيل مواجهة فريقه تشيلسي امام ريال مدريد في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، قبل بدايتها بساعات، بعد أن أطلق تصريحات نارية سخر فيها من عودة قائد الفريق الملكي “سيرخيو راموس”.

وتأكدت عودة سيرخيو راموس إلى ريال مدريد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل شهر تقريبًا، وأصبح على أتم الإستعداد للمشاركة أمام تشيلسي غدًا، خاصة مع تعرض رافائيل فاران للإصابة.

ولكن توخيل يرى عكس ذلك، حيث شكك في جاهزية راموس، وسخر منه، كما أشار إلى الجانب العدواني الذي يتسم به أداء المدافع الدولي الإسباني، بجانب دخوله المباراة من أجل الشجار مع اللاعبين.

وقال توخيل: “عودة سيرخيو راموس؟ الفكرة هي أنني قد أشارك بفريق دون رأس حربة حقيقي، وحينها لن يجد سيرخيو راموس احدًا للشجار معه”.

وأضاف: “لم أفكر جيدًا في اللاعبين الذين سأشركهم أمام ريال مدريد بعد، لكن دعونا نرى أولًا إن كان راموس سيكون جاهزًا”.

وأكمل: “لقد غاب راموس لفترة ليست بالقصيرة، وأشك أنه في كامل جاهزيته، عندما يكون جاهزًا بشكلٍ كامل سيؤثر بالطبع على زملائه”.

وأتم: “سنحاول إلحاق الضرر بريال مدريد بشتى الطرق، نحن واثقون من أنفسنا ومن قدرتنا على التفوق عليهم مجددًا”.