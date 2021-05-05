زيدان | شاهدنا مباريات تشيلسي ولكن هذا لا فائدة منه!

تحدث مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” عن استعدادات فريقه لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، قبل خوض أول تدريب على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب الفريدو دي ستيفانو بالتعادل الإيجابي (1-1).

وقلل زين الدين زيدان من أهمية مشاهدة المباريات الماضية لفريق تشيلسي، موضحًا أن مواجهة الغد ستكون مختلفة عن سابقها.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم: “الشوط الأول من مباراة الذهاب كان صعبًا، غدًا مباراة مختلفة وسنحاول تحسين ذلك، تشيلسي يمتلك الجودة، ولكن علينا أن نتحسن هجوميًّا وإظهار ما يمكننا فعله، بالتأكيد يمكننا تقديم أشياء جيدة والاستحواذ على الكرة بشكلٍ رائع”.

“بالطبع شاهدنا مباريات تشيلسي ولكن هذا لا فائدة منه، لأن مباراة الغد مختلفة عن المباريات السابقة، ولكن نحن نمتلك الأسلحة التي تجعلنا نقدم مباراة رائعة”.

“المشاعر جيدة، نحن سعداء باللعب في نصف النهائي، نعلم أهمية وصعوبة المباراة التي سنلعبها غدًا ونحن مستعدون، ما نريد فعله هو تقديم كل شيء من أجل الفوز”.

وأكمل: “وصولنا لهذا الدور والمنافسة على الليغا بكل هذه الظروف ليست معجزة، وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا نؤمن بعملنا وبما نقوم به، لا أظن أن هنالك وجود للمعجزات في كرة القدم”.

“كما أقول دائمًا هذا الفريق مر بصعوبات كبيرة، لذلك يجب رفع القبعة لهؤلاء اللاعبين، عندما تتعقد الأمور يظهرون بشخصيتهم، لديهم شخصية رائعة، هم الأفضل وقد أظهروا ذلك”.

“وصولنا لهذا الدور والمنافسة على الليجا بكل هذه الظروف ليست معجزة، وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا نؤمن بعملنا وبما نقوم به، لا أظن أن هنالك وجود للمعجزات في كرة القدم”.

زيدان وجاهزية المصابين

وتطرق زيدان للحديث عن عودة القائد سيرخيو راموس، وأكد على جاهزيته للمشاركة بشكل أساسي، كذلك الأمر بالنسبة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد.

“أنا لن أقوم بالمخاطرة أبدًا، راموس معنا يعني بأنه جاهزٌ للعب”.

“هذه لحظة رائعة بالنسبة لـ هازارد، أمر جيد بأن يأتي وهو جاهز بشكلٍ كامل، نحن بحاجة له ونعلم من هو هازارد وما يمكن أن يقدمه، سيساعدنا بكل تأكيد”.

“كما أخبرتكم من قبل، جميع اللاعبين هنا مستعدون، وسنلعب مباراة الغد بكل قتالٍ للفوز، سنضع أرواحنا جميعًا في الملعب”.