فيديو | مشاهدة اهداف مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا “محرز يدخل التاريخ”

فيديو | مشاهدة اهداف مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا (صور:AFP)

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، لحساب إياب دور نصف النهائي.

دخل النجم الجزائري “رياض محرز” التاريخ بعد ان قاد مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان باستاد الاتحاد ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جيرمان 2 / 1 كما سجل ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها الفريق الإنجليزي للفوز اليوم 2 / صفر في مباراة الإياب، ليتأهل مانشستر سيتي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

وأكد مانشستر سيتي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوقه على باريس سان جيرمان الذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تحسم غدا الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 في مدريد.

وتفوق باريس سان جيرمان نسبيا من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه عانى من افتقاد السرعة المطلوبة في اللمسات الأخيرة والتماسك الدفاعي لمانشستر سيتي كما تأثر بغياب النجم كيليان مبابي، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وقد خرج مانشستر سيتي من الشوط الأول متقدما بالهدف الأول لمحرز.

وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي تفوقه بشكل أكبر وعزز تقدمه بالهدف الثاني لرياض محرز ليفقد سان جيرمان الهدوء كما تلقى الفريق الفرنسي صدمة بطرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69، وكاد مانشستر سيتي أن يعزز فوزه بعدد أكبر من الأهداف لكن أكثر من فرصة ثمينة ضاعت على الفريق.

وشهدت المباراة طُرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 بعدما دهس قدم فرناندينيو بعد شجارهما عقب خروج الكرة من الملعب.

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