نتيجة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا “محرز يدمر أحلام الخليفي”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، لحساب إياب دور نصف النهائي.

دمر النجم الجزائري “رياض محرز” أحلام “ناصر الخليفي” بعد ان قاد مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان باستاد الاتحاد ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

وأكد مانشستر سيتي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوقه على باريس سان جيرمان الذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جيرمان 2 / 1 كما سجل ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها الفريق الإنجليزي للفوز اليوم 2 / صفر في مباراة الإياب، ليتأهل مانشستر سيتي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تحسم غدا الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 في مدريد.

وبدأت المباراة بإيقاع متوسط حيث عانى اللاعبون شيئا ما في التحرك في ظل هطول الأمطار والثلوج التي غطت أرضية الملعب.

وسرعان ما انتهت مرحلة جس النبض وشن سان جيرمان هجوما قويا وتوقف اللعب في الدقيقة السابعة عندما أشار الحكم إلى احتساب ضربة جزاء للفريق الفرنسي بداعي تصدي أوليكساندر زينشينكو للكرة بيده، ولكنه لجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ليتراجع عن القرار مؤكدا عدم وجود لمسة يد.

كذلك دخل مانشستر سيتي في الأجواء وأشعل المباراة في الدقيقة 11 عندما افتتح التسجيل عن طريق النجم الجزائري رياض محرز، حيث انطلق زينشينكو في هجمة مرتدة سريعة ومرر عرضية إلى كيفن دي بروين الذي سدد بقوة لكن الدفاع تصدى للكرة ووصلت إلى محرز الذي صوبها ببراعة داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

وهاجم سان جيرمان بقوة بحثا عن التعادل السريع، وحصل نيمار على ضربة حرة من نقطة خطيرة لكن الدفاع تصدى للكرة وحولها إلى ركنية، وتواصلت المحاولة حتى انتهت بكرة عالية ارتقى لها ماركينيوس برأسه وسددها بقوة، لكن الحظ عانده وتصدت لها العارضة لتضيع فرصة ثمينة على سان جيرمان في الدقيقة 16 .

وكاد أنخيل دي ماريا أن يتعادل لسان جيرمان في الدقيقة 19 إثر هفوة من الحارس والدفاع في توزيع الكرة، لكنه سدد كرة مرت بجوار القائم مباشرة.

بعدها كثف مانشستر سيتي تركيزه على الاستحواذ على الكرة مع انتظار الفرصة لتعزيز تقدمه.

ومع مرور أول 30 دقيقة، استعاد باريس سان جيرمان نشاطه الهجومي المكثف لكنه اصطدم بالتماسك الدفاعي لمانشستر سيتي.

وكاد سان جيرمان أن يتعادل في الدقيقة 36، عندما مرر عبدو ديالو عرضية قابلها أندير هيريرا بتسديدة قوية لكن الكرة مرت فوق العارضة.

واستمر الضغط الهجومي المكثف لسان جيرمان وتألق دي ماريا ونيمار لكن الفريق افتقد السرعة والمهارة المطلوبتين في أكثر من محاولة كما تمسك مانشستر سيتي بالحذر الدفاعي واعتمد في محاولاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وكاد رياض محرز أن يضيف الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حيث سدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس كيلور نافاس تصدى للكرة وارتدت إلى برناردو سيلفا ليسدد لكن الدفاع تصدى لها لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

الشوط الثاني

وتألق نافاس حارس مرمى سان جيرمان في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، كما أنقذ المدافع زينشينكو مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 55، حيث توغل نيمار ببراعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن زينشينكو تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 60، تعاون الدفاع مع إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في التصدي لكرة خطيرة من هيريرا.

وأجرى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لسان جيرمان تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 62، حيث أشرك جوليان دراكسلر بدلا من هيريرا ومويس كين بدلا من ماورو إيكاردي.

وفي الدقيقة 63، عزز رياض محرز تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني له حيث انطلق في هجمة مرتدة سريعة وتلقى عرضية من فيل فودين ليسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

وتلقى سان جيرمان صدمة أخرى في الدقيقة 69، حيث طرد دي ماريا بداعي توجيه ضربة متعمدة لفيرناندينيو.

وكاد رياض محرز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 حيث توغل ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تعاون مع الحارس في التصدي للمحاولة.

وأجرى مدرب سان جيرمان تغييرين أخرين في الدقيقة 75، حيث أشرك دانيلو بيريرا وكولين داجبا بدلا من لياندرو باريديس وأليساندرو فلورينزي.

كذلك ضاعت فرصة أخرى على مانشستر سيتي في الدقيقة 77، حيث سدد فيل فودين كرة خطيرة ارتطمت بالقائم قبل أن تمر إلى خارج الشباك.

وفي الدقيقة 82، دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باللاعب رحيم سترلينج بدلا من برناردو سيلفا وجابرييل خيسوس بدلا من دي بروين، ثم أشرك النجم سيرجيو أجويرو في الدقيقة 85 بدلا من فيل فودين.

وقدم لاعبو سان جيرمان أكثر من محاولة في الدقائق الأخيرة سعيا لحفظ ماء الوجه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 2 / صفر وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى.