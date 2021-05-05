دوري ابطال اوروبا | شاهد فيديو هدف محرز الثاني في باريس سان جيرمان بإياب نصف النهائي

سجل النجم الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الشخصي الثاني له، ولفريقه مانشستر سيتي امام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتي هدف رياض محرز الثاني في الدقيقة (63)، بعدما قابل عرضية أرضية أتت من الجهة اليسرى عن طريق فيل فودين، بتسديدة قوية وصعبة في شباك كايلور نافاس.

وسجل محرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة (11) بتسديدة من نفس المكان تقريبًا، سكنت أقصى يمين شباك الحارس الكوستاريكي نافاس.

وبهذه الثنائية أصبح رياض محرز اكثر لاعب جزائري يسجل في دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 أهداف، متخطيًا ياسين براهيمي صاحب الثمانية أهداف، بينما يأتي سفيان فيغولي في المرتبة الثالثة بـ6 أهداف.

واقترب مانشستر سيتي بشدة من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، حيث أصبح باريس سان جيرمان مطالب بتسجيل 3 أهداف في أقل من 30 دقيقة، وهو أمر يصعب تحقيقه.

دوري ابطال اوروبا | شاهد فيديو هدف محرز الثاني

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