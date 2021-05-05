عاجل ورسميًا | ماجد النفيعي رئيسًا للنادي الاهلي السعودي

فاز ماجد النفيعي برئاسة النادي الاهلي السعودي، بعدما أنهت الجمعية العمومية العادية، والذهبية عميلة الإقتراع، التي بدأت منذ ساعة تقريبًا.

وضمت قائمة ماجد النفيعي، كل من “بندر الدعجاني، محمد الديني، رائد آل زمة، ومازن ضيف الله”، كأعضاء في مجلس إدارة النادي الاهلي السعودي.

وحصل ماجد النفيعي على صوت صاحب العضوية الذهبية الأمير “منصور بن مشعل”، وأصبح رئيسًا للنادي الاهلي السعودي بشكلٍ رسمي لمدة 4 سنوات قادمة.

ووجهت الجمعية العمومية، الشكر للمنافس الوحيد الذي ترشح أمام ماجد النفيعي، الدكتور “زياد اليوسف”.

وسبق للنفيعي رئاسة الاهلي السعودي لفترة وجيزة بلغت 4 أشهر فقط في عام 2018 قبل أن يتقدم بإستقالته، وهو رجل أعمال يدير عددًا من الشركات المختصة في مجال السياحة والفنادق.

وقابلت جماهير الاهلي السعودي خبر تولى ماجد النفيعي رئاسة النادي، بترحاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له التوفيق خلال الفترة القادمة.