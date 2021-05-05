دوري ابطال اوروبا | شاهد فيديو هدف محرز في باريس سان جيرمان بإياب نصف النهائي

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 11 دقيقة فقط من بداية الشوط الأول، عن طريق هدف سجله نجم منتخب الجزائر رياض محرز بتسديدة جميلة من زاوية ضيقة.

وتابع رياض محرز تسديدة البلجيكي كيفين دي بروينه التي ارتدت من جسد أحد مدافعي باريس سان جيرمان، بتسديدة رائعة على أقصى يمين الحارس كيلور نافاس.

وكانت لعبة الهدف قد بدأت عن طريق الظهير الأيسر الدولي الأوكراني زينشينكو الذي مَهد عرضية أرضية أمام دي بروينه على حافة منطقة الجزاء ليسدد البلجيكي في جسد المدافع لترتد وتجد محرز المتابع.

وكان مان سيتي قد تمكن من هزيمة باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بهدفين لهدف على ملعب حديقة الأمراء ليضع قدمًا في النهائي الحلم الذي لم يسبق وتأهل له أبدًا.

دوري ابطال اوروبا | شاهد فيديو هدف محرز

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