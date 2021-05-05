واصلت إدارة مانشستر سيتي سياستها الرامية إلى تجنيد أفضل اللاعبين الشباب، بالموازاة مع النجاح الذي يحققه فريق بيب جوارديولا، بهدف الاستمرار في تحقيق النتائج المرضية ورفع المزيد من الألقاب محلياً وأوروبياً.

وقررت إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب وسط أرجنتيني جديد يُدعى “داريو سارمينتو”، من نادي الدرجة الأولى في الأرجنتين “استوديانتيس دي لابلاتا”.

وتم إعلان نجاح الصفقة مطلع هذا الأسبوع، لينضم إلى صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021، الموافق 1 يوليو المقبل.

صفقات مانشستر سيتي | من هو داريو سارمينتو

داريو سارمينتو هو جناح أيسر، يبلغ من العمر 18 عامًا، وتحصل على إشادة كبيرة من أسطورة منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر يونايتد ولاتسيو السابق ورئيس إستوديانتيس الحالي خوان سيباستيان فيرون.

مثل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا منتخب بلاده تحت 16 عامًا وأقل من 17 عامًا وتحت 20 عامًا وخاض 22 مباراة مع الفريق الأول للعملاق الأرجنتيني إستوديانتس.

وأصبح سارمينتو، الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر هذا الأسبوع، ثاني أصغر لاعب في تاريخ إستوديانتيس يلعب للفريق الأول في عام 2019، عندما ظهر لأول مرة وهو في سن 16 عامًا وسبعة أشهر فقط.

وأكد نائب رئيس إستوديانتس “مارتين جوروستيجوي” في ديسمبر 2020 الماضي أن النادي الأرجنتيني فتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل الشاب سارمينتو، قبل أن يعلن النادي إتمام الصفقة يوم الجمعة الماضي.

وكان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق خوان سيباستيان فيرون، الرئيس الحالي لاستوديانتيس، صريحًا عند تقديره للجناح الشاب، ما يفسر سبب إختياره من قبل العارضة الفنية لمانشستر سيتي، للإنضمام إلى النادي.