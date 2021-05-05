الميركاتو الصيفي 2021 | جمهور برشلونة يعطي موافقته على بيع فيليب كوتينيو

يبدو أن مستقبل صانع الألعاب البرازيلي “فيليب كوتينيو” في برشلونة غير واضح بشكل متزايد، خاصةً بعدما اتفق جمهور النادي الكتالوني على ضرورة التخلص منه في الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط صانع الألعاب البرازيلي بالإنتقال مقابل 40 مليون يورو إلى نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فتح الميركاتو الصيفي 2021.

ووجعلت هذه الأخبار صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية تجري استطلاعًا للرأي حول رأي جماهير البلوجرانا حول هذه الخطوة، والنتيجة كانت اتفاق الأغلبية على عودة لاعب ليفربول السابق إلى المدينة من بوابة فريق المدينة الآخر نادي “ايفرتون“.

واختار ما يقرب من الـ 90٪ من عشاق برشلونة الموافقة على بيع كوتينيو في الصيف، بحسب استفتاء صحيفة موندو ديبورتيفو.

وكافح كوتينيو من أجل إستعادة مستواه في ملعب كامب نو مع المدير الفني الهولندي رونالد كومان، إلا أن الإصابات المتكررة حالت دون ذلك، كما أنه من المحتمل أن يغيب عن بقية الموسم بسبب الحاجة إلى عملية جراحة في الركبة.

وسجل كوتينيو ثلاثة أهداف فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم 2020/21، موزعة على 14 مباراة شارك فيها بعد عودته من الإعارة من بايرن ميونيخ نهاية الموسم الماضي.