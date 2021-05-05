الميركاتو الصيفي 2021 | ريال مدريد أم توتنهام؟ مصير جاريث بيل بيد شخص واحد

وضع رئيس نادي توتنهام الانجليزي، دانييل ليفي، مستقبل الجناح الدولي الويلزي، جاريث بيل، في يد المدير الفني الجديد، رافضًا تمديد إعارة اللاعب من ريال مدريد أو شراء عقده بشكل نهائي، قبل التعرف على رأي المدرب القادم.

وتنتهي إعارة جاريث بيل مع توتنهام هوتسبير مع حلول نهاية الموسم الجاري 2021/2020، ولم يتلق ريال مدريد عروض جادة لشراء عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021، ما سيجعل فلورنتينو بيريز يعتمد بشكل كلي على رغبة توتنهام في الاحتفاظ باللاعب.

وهناك شعور متزايد داخل ريال مدريد بأن صفقة إعارة ثانية ستفيد النادي خلال موسم انتقالي على الأرجح، وهذا ما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر ديلي ميل “حصل توتنهام على الخيار الأول لصفقة إعارة جاريث بيل لمدة موسم ثانٍ، مما يعني أن النادي اللندني يمكنه تمديد الصفقة بشكل مباشر إلى الموسم التالي 2022/2021 بنفس الشروط، شريطة موافقة اللاعب الويلزي”.

ويُنفق توتنهام مبلغ 240 ألف جنيه إسترليني بشكل أسبوعي على المهاجم الويلزي، فيما يتكفل النادي الملكي بالنصف الثاني من الراتب.

ماذا قدم جاريث بيل مع توتنهام؟

أظهر بيل ومضات من أفضل مستوياته في الأشهر الأخيرة، بعد النصف الأول المخيب للآمال من الموسم رفقة المدرب السابق للنادي البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب الفريق.

وسجل جاريث بيل ثلاثية (هاتريك) ضد شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا هذا الموسم، مما يجعله ثالث أفضل هدافي النادي خلف هاري كين و الكوري الجنوبي “سون هيونج مين”.

ونجح بيل بسلسلة من العروض الرائعة في الأسابيع الأخيرة في تغيير تصور الكثيرين في توتنهام ممن كانوا يخشون أن التحرك لإعادته إلى النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021 خطوة إلى الوراء.

ورغم أن هناك القليل من الأمل في أن يلعب بيل دورًا مهمًا مع ريال مدريد الموسم المقبل في ظل التأخر الكبير في تطور مستوى الجناح البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، إلا أن النادي الإسباني سيوافق على صفقة إعارة أخرى لتفريغ جزء على الأقل من راتبه المرتفع.

وعلى الرغم من أنه سيكلف توتنهام حوالي 12 مليون جنيه إسترليني في مجموع الأجور للحصول على صفقة إعارة ثانية، إلا أن التوقيع مع بديل مماثل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، سيكلف النادي اللندني أكثر بكثير وهو عامل يدركه دانييل ليفي تمامًا.

كما أن احتمال انضمام بيل إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة والنجاح، سيناريو آخر يريد توتنهام تجنبه.