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رياض محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
هدفا رياض محرز أبرز ما حدث في مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خاصة وأنّ الجزائري أسهم في تأهل فريقه إلى نهائي .
 
وتأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-0 يوم الثلاثاء في نصف النهائي.
 
وكرّر مانشستر سيتي فوزه على باريس سان جيرمان بفضل نجمه الأول الجزائري رياض محرز الذي وقّع على ثنائية تاريخية، فك بفضلها عقدة مدربه غوارديولا الذي يعود آخر وصول له إلى النهائي لموسم 2010 - 2011 مع الإسباني.
 
ودخل باريس سان جيرمان إلى مباراة العودة بظروف صعبة إثر خسارته مواجهة الذهاب على أرضه 2-1 وغياب نجمه الأول كيليان مبابي عن القائمة الأساسية بسبب الإصابة.
 
واستغل الجزائري رياض محرز تأخر دفاع باريس سان جيرمان في العودة للتغطية وسجّل هدفاً جميلاً عقب هجمة مرتدة مميزة (11)، قبل أن يضيف الهدف الثاني بفضل مرتدة أخرى (63)، فيما خرج سان جيرمان من المباراة كلياً عقد طرد الأرجنتيني دي ماريا (69).
 
ووقف الحظ في وجه باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، إذ تصدت العارضة لضربة رأس من البرازيلي ماركينيوس وانحرفت تسديدة الأرجنتيني دي ماريا عن المرمى الفارغ في الشوط الأول.
 
وسيلاقي مانشستر سيتي في النهائي (الذي يصل له لأول مرة في تاريخه) المتأهل من مباراة الإنكليزي وضيفه الإسباني الأربعاء بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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