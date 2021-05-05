مورينيو مدرباً لروما ابتداء من الموسم المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي روما الإيطالي عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2024.



وكان روما أعلن عن رحيل مدربه باولو فونسيكا نهاية الموسم الجاري.



يذكر أن مورينيو أقيل من تدريب توتنهام الإنكليزي قبل نحو أسبوعين.



كان مورينيو قد درب إنتر ميلان في الأعوام 2008-2010، وحصل على ثلاثية تاريخية مع إنتر في موسم واحد. وسيكون من المثير عودة "Special one" إلى إيطاليا.



وأصدر رئيس النادي دان فريدكين ونائبه ونجله راين فريدكين بياناً رسمياً جاء فيه "نحن مسرورون لاستقبال جوزيه مورينيو في عائلة نادي روما".



وأضاف "إنه بطل رائع أحرز الألقاب على كل المستويات، يملك حسا قيادياً وتجربة كبيرة لمشروعنا الطموح".



وتابع "تعيين جوزيه هو خطوة عملاقة للبناء على المدى الطويل لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي".

أما المدير الرياضي لروما تياغو بينتو فقال "عندما بات جوزيه متاحا، استغلنا هذه الفرصة للتكلم مع أحد أبرز المدربين على مر الازمنة".



وأضاف "لقد فوجئنا برغبة مورينيو الكبيرة للفوز وشغفه باللعبة. بغض النظر عن عدد الألقاب التي أحرزها، فإنه دائماً يتطلع إلى اللقب التالي. إنه يملك المعرفة، الخبرة والخصال القيادية للمنافسة على اعلى المستويات".



وهي ثاني تجربة لمورينيو في إيطاليا بعد الاشراف على تدريب إنتر بين 2008 و2010، وقاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لناد ايطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009-2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا). وكان مورينيو احرز الكأس القارية ايضا في صفوف بورتو البرتغالي عام 2004.



وأقيل مورينيو من منصبه مدربا لتوتنهام في 19 نيسان/ابريل الحالي بعد 17 شهراً قضاها على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن حيث تعرض فريقه لـ10 خسائر في الدوري وهي أعلى نسبة له في موسم واحد.



وعلق مورينيو على قرار تعيينه بقوله "أريد توجيه الشكر الى عائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي الكبير وأن أكون جزءاً من مشروعهم".



وأضاف "بعد اجتماعاتي مع مالك النادي وتياغو بينتو، فهمت بسرعة مدى طموحاتهم الكبيرة. إنها الطموحات ذاتها التي تحفزني وسوياً نستطيع بناء مشروع ناجح".



وأضاف "الشغف الكبير لانصار روما أقنعني بقبول المنصب واتطلع قدما لكي استهل الموسم المقبل".



وأحرز مورينيو 25 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت تدريبه ايضا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وريال مدريد الاسباني.





المصدر: وكالات

