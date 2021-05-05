الامارات | الاتحاد الإنجليزي يطلب تشريعاً حكومياً للحدّ من «العنصرية في التواصل الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يطلب تشريعاً حكومياً للحدّ من «العنصرية في التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حكومة بلاده إلى سنّ تشريعات، من أجل إجبار شركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لوقف الإساءات عبر الإنترنت، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه مع نهاية مقاطعة الأندية لوسائل التواصل الاجتماعي، التي دامت لأربعة أيام، وشهدت التفاف منظمات كروية وأندية، ولاعبين ونجوم في رياضات أخرى، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ووسائل الإعلام حولها، فإن الحملة قد بدأت في إحداث تغيير كبير.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي: «سنواصل تحدي شركات التواصل الاجتماعي لإجراء تغييرات على منصاتها، كما نحث الحكومة على تقديم تشريعات قوية».

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