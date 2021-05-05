الامارات | بدلاء الشارقة يواصلون التوهج «محلياً» بعد التألق آسيوياً.. وسالم وباوزير الأبرز

شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الشارقة يواصلون التوهج «محلياً» بعد التألق آسيوياً.. وسالم وباوزير الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الشارقة إلى سكة الانتصارات مجدداً في دوري الخليج العربي، بعد فوزه الكبير أول من أمس، على حتا 3-صفر ضمن الجولة 24، وهي النتيجة التي جعلت فريق حتا يهبط رسمياً إلى دوري الهواة.

وكان السر في تفوق الشارقة من جانب بدلاء الفريق الذين أثبتوا قوتهم في الفترة الأخيرة، بعد أن نقلوا توهجهم الآسيوي إلى المحلي، خصوصاً سالم صالح، الذي استغل الفرصة التي أتيحت له في الفترة الأخيرة وظهر بقوة بجانب زميله خالد باوزير. وكان اللاعبان وراء الفوز على حتا بعد أن سجل سالم صالح الهدف الأول، ثم سجل أيضا خالد باوزير، وجونير الثاني والثالث.

وكان العديد من اللاعبين الشباب والبدلاء سبباً مهماً في تأهل الشارقة إلى دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»، كما صنعوا الفارق بشدة أمام حتا، حيث استمر غياب نجم الفريق البرازيلي إيغور. ولم يكن مستغرباً أن يكونوا وراء الأهداف الثلاثة.

وقال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي: «الضغط العالي على المنافس، واستغلال المساحات، خصوصاً في الشوط الثاني منحنا الفوز».

من جانبه، أكد مدرب حتا، فلاديمير، أنه ليس لديه ما يقوله. وشدد في المؤتمر الصحافي على أنهم نادمون على إضاعة الفرص التي سنحت لهم في الشوط الأول، مؤكداً أن الشارقة بحكم الجودة التي يتميز بها قام بمعاقبة حتا في الشوط الثاني.

- سالم صالح وباوزير وجونيور سجلوا ثلاثية الشارقة أمام حتا.

- الخسارة أمام «الملك» فرضت على حتا الاستسلام للهبوط إلى دوري الهواة.

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