الامارات | الريال يهدّد تشلسي بإدين هازار.. و«البلوز» ينشد «النهائي الثالث»

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يهدّد تشلسي بإدين هازار.. و«البلوز» ينشد «النهائي الثالث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعوّل تشلسي الإنجليزي على هدف ثمين سجّله ذهاباً خارج معقله في ملعب ريال مدريد الإسباني (1-1)، حامل لقب أبطال أوروبا 13 مرة، لبلوغ النهائي الثالث بتاريخه في أبرز مسابقة قارية، عندما يستقبل صاحب الرقم القياسي، اليوم، بلندن في إياب نصف النهائي.

في المقابل، رغم ثقل الإصابات التي بلغت هذا الموسم 56، وآخرها إصابة المدافع الفرنسي، رافايل فاران، سيتوجب على الريال الدفاع عن كبريائه وتاريخه في المسابقة، واللافت أنه سيراهن على نجمه البلجيكي، إدين هازار، العائد من الإصابة، الذي يتوقع أن يكون أساسياً أمام ناديه السابق تشلسي. ويأمل مدرب الريال، زين الدين زيدان، أن يفك هازار أسرار دفاع الفريق اللندني، ويبقي على أمل الريال في إحراز اللقب الـ14 في المسابقة، وقال زيدان في تصريح صحافي: «مازلنا على قيد الحياة، ونخوض مباراة الغياب بعقلية الفوز».

وفي المرات الثلاث السابقة، التي وصل فيها زيدان إلى نصف النهائي، ذهب ريال حتى النهاية وأحرز اللقب، ما يعزّز حظوظه في مواجهة تشلسي الطامح إلى إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني، علماً بأنه خسر نهائي 2008 أمام مواطنه مانشستر يونايتد.

- تشلسي يخوض مواجهة اليوم بأفضلية التعادل 1-1 في مدريد ذهاباً.

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