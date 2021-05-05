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الامارات | بطولة «شطرنج المؤسسات الحكومية» تنطلق اليوم

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة التاسعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 54 لاعباً.

من جانبه أكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة الدكتور طارق بن خادم، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة جذبت العديد من اللاعبين من المؤسسات الحكومية كافة بالإمارة، مشيراً في بيان صحافي إلى أن البطولة في نسختها التاسعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة، لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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