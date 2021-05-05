الامارات | «بن الريح» بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن الريح» بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «بن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، بطلاً للسباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، والذي أقيم أول من أمس بمضمار باث العشبي.

وقاد الجواد البطل الفارسة صوفي رالستون بإشراف المدرب بيت همرسلي، في السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول تنافست في الجائزة المالية البالغة 4000 جنيه إسترليني.

وتمكن «بن الريح» من التفوق بفارق 1.5 طول عن «جمرات» لإسطبلات شادويل، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وقياد الفارس جيم كرولي، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «زين زيبريون» لمزرعة زين للخيول العربية، بإشراف بيت همرسلاي، وقيادة جوي هاينس.

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