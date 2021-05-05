الامارات | عوانة: التوقف أفقدنا حساسية المباريات.. وحظوظنا متساوية مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عوانة: التوقف أفقدنا حساسية المباريات.. وحظوظنا متساوية مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، إن «السبب وراء نتيجة التعادل السلبي، التي انتهت عليها مباراتهم أمام شباب الأهلي في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، أول من أمس بهدف لمثله، تعود إلى فترة التوقف الطويلة التي امتدت شهراً كاملاً، لإتاحة الفرصة لممثلي الإمارات للمشاركة في دوري أبطال آسيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهم يؤمنون بحظوظهم في المنافسة على اللقب، رغم فارق النقطة بينهم وبين الجزيرة المتصدر قبل جولتين من ختام الموسم».

وقال عوانة في تصريحات صحافية بعد نهاية اللقاء: «أي لاعب كرة يتأثر بفترة التوقف الطويل، خصوصاً حينما يكون الأداء متصاعداً». وأضاف: «التوقف شهر كامل لفريق منافس على اللقب مؤثر لا شك، وقد دخلنا اللقاء وكنا نمني أنفسنا بتحقيق نتيجة إيجابية أكثر من الاهتمام بالأداء».

وكان «السماوي» أمام فرصة كبيرة للانفراد بصدارة الدوري، كون الجزيرة سقط في فخ التعادل، لكنه فشل أيضاً في ذلك، واكتفى بالنقطة الـ50، قبل مواجهة الظفرة والوحدة في الجولتين المقبلتين، بينما في المقابل يستقبل الجزيرة (51 نقطة)، منافسه العين في المواجهة المقبلة، وينهي موسمه بلقاء خورفكان.

وحول ما إذا كان بني ياس لاتزال لديه فرصة تحقيق اللقب، على الرغم من حاجته إلى الفوز وتعثر منافسه الجزيرة، قال عوانة: «لاتزال هناك ست نقاط داخل الملعب بالنسبة لنا، فإن فرصتنا مع الجزيرة متساوية».

العطاس: كنا الطرف الأفضل

قال مهاجم فريق شباب الأهلي، أحمد العطاس، في تصريح صحافي: «كنا الطرف الأفضل خلال اللقاء وقدمنا مردوداً جيداً على مدار شوطي المباراة، لكن حين لا تنجح في تسجيل الأهداف فإنك بلا شك ستخرج بنتيجة سلبية».

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