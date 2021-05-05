الامارات | هيلمان: علينا تصحيح الأخطاء قبل مواجهة شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان: علينا تصحيح الأخطاء قبل مواجهة شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «فريقه لم يظهر بصورة جيدة أمام خورفكان، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، ما جعله يخسر أمام (النسور) بهدفين لهدف». وأكد في المؤتمر الصحافي: «علينا تصحيح أخطائنا قبل المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب الأهلي». وتابع: «لم نكن جيدين في الشوط الأول، خصوصاً في أول 30 دقيقة، إذ إن خورفكان كان أفضل من الوصل، رغم أنه لم يصنع العديد من الفرص ولكنه أحرز هدفين، بينما لم نلعب بشكل جيد وارتكبنا العديد من الأخطاء». وأضاف: «حاولنا في الشوط الثاني العودة في المباراة، ولكننا أحرزنا الهدف الأول في توقيت متأخر جداً، وأعتقد أننا إذا أحرزنا الهدف في توقيت مبكر الوضع كان سيتغير». من جانبه، قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، في المؤتمر الصحافي: «حققنا الأهم بالفوز وضمان البقاء». وتابع: «اللعب أمام الوصل على ملعبه ليس سهلاً، خصوصاً أنه يمتلك لاعبين لديهم إمكانات قوية».

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