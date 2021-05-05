الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

قال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو: «إنه تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي»، موضحاً لصحيفة «إيلتيمبو» الكولومبية أنه «ملتزم بتعاقده مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، ولا يفكر في الرحيل بالوقت الحالي».

وكيل

حرض وكيل أعمال لاعبه على عدم تجديد عقده مع النادي إلا بعد الاستجابة لشروطه، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة الراتب ومدة العقد، وذلك في أعقاب تألق اللاعب بشكل ملفت في الفترة الأخيرة.

عقد

اشتكى لاعب أجنبي إلى إدارة ناد محترف، تدخل مدربه الذي هو من بلده نفسها، بشكل غير إيجابي، حسب تعبيره أثناء مفاوضات تجديد عقده، ما صعب من رغبته في تحسين القيمة المالية لعقده، مؤكداً أن علاقتهما طيبة، لكنه لا يعلم السبب الذي دعا المدرب إلى ذلك.

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