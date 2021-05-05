الامارات | رياض محرز بعد تأهل السيتي: افتخر أنني جزائري وعربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز بعد تأهل السيتي: افتخر أنني جزائري وعربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر اللاعب الجزائري رياض محرز عن سعادته لقيادة فريقه مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما سجل هدفي الفوز في مرمى باريس سان جرمان اليوم الثلاثاء في إياب نصف النهائي، ليفوز الفريق الانجليزي 2-صفر.

وقال محرز في تصريحات صحافية بعد المباراة "سعداء بما حققناه لقد كانت مبارة صعبة..افتخر بأنني جزائري وشرف لي انني لاعب عربي".

اصبح محرز اول لاعب عربي يسجل ذهابا وايابا في نصف نهائي ابطال اوروبا.

وكان محرز العنصر الحاسم في الفوز ذهابا ايضا بعدما سجل هدف الفوز الثاني من كرة ثابتة اخترقت حائط صد الفريق الباريسي ليصبح أحد أهم عوامل الانجاز لمانشستر سيتي.

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