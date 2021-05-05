الامارات | تصريح يندم عليه نيمار بعد الوداع الأوروبي أمام سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح يندم عليه نيمار بعد الوداع الأوروبي أمام سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا غريبا قبل مباراة مان سيتي وفريقه سان جرمان في إياب نصف نهائي الأبطال، وذلك حين قال لوسائل إعلام إنه "مستعد لفعل أي شيء على أرضية الملعب ليتأهل سان جرمان إلى النهائي حتى لو أدى ذلك إلى وفاته على العشب".

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام هذا التصريح بنوع من الاستغراب إذ لم يسبق لنيمار أن ذكر كلمة "الموت" في سبيل الفوز بمباراة في كرة القدم، حتى لو كان ذلك من قبيل تحميس زملائه بعد الخسارة ذهابا على ارضهم 1-2.

وقالت صحف أوروبية عديدة إن النتيجة التي انتهت عليها مباراة سيتي بالفوز بثنائية الجزائري رياض محرز، ووداع سان جرمان من بوابة دور الأربعة، قد تجعل نيمار يندم على ذلك التصريح المثير والغريب.

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