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الامارات | تصريح يندم عليه نيمار بعد الوداع الأوروبي أمام سيتي

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح يندم عليه بعد الوداع الأوروبي أمام سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا غريبا قبل مباراة مان سيتي وفريقه سان جرمان في إياب نصف نهائي الأبطال، وذلك حين قال لوسائل إعلام إنه "مستعد لفعل أي شيء على أرضية الملعب ليتأهل سان جرمان إلى النهائي حتى لو أدى ذلك إلى وفاته على العشب".

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام هذا التصريح بنوع من الاستغراب إذ لم يسبق لنيمار أن ذكر كلمة "الموت" في سبيل الفوز بمباراة في كرة القدم، حتى لو كان ذلك من قبيل تحميس زملائه بعد الخسارة ذهابا على ارضهم 1-2.

وقالت صحف أوروبية عديدة إن النتيجة التي انتهت عليها مباراة سيتي بالفوز بثنائية الجزائري رياض محرز، ووداع سان جرمان من بوابة دور الأربعة، قد تجعل نيمار يندم على ذلك التصريح المثير والغريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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