شكرا لقرائتكم خبر عن حساب كاف يحتفي بـ«رياض محرز»: «فخر لنا جميعاً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، بالدولي الجزائري رياض محرز بعد إحرازه هدفين في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بيقود فريقه للنهائي الأول له في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وعلق حساب كاف قائلاً: «فخر لنا جميعًا!»، متمنياً «حظًا سعيدًٌا لجميعِ نجوم القارة السمراء!».

وأعقب الحساب مغرداً: «باليمنى يُسجل وباليسرى!، من ثابتة يهدف ومن مرتدة!، من داخل وخارج المنطقة!» في إشارة لأهداف رياض محرز.