شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: محرز يخطف الأضواء ويقود السيتيزنز لإنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على وصيف بطل النسخة الماضية، باريس سان جيرمان، بنتيجة 2-0 في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وتأهل السيتيزنز للمباراة النهائية هذا الموسم بعد أن هزم الفريق الفرنسي ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 4-1.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف عن طريق رياض محرز، الذي افتتح التسجيل في المباراة بعد 11 دقيقة من البداية.

في الشوط الثاني سجل محرز الهدف الثاني بعد 18 دقيقة من البداية، ثم تعرض الضيوف لضربة أخرى بطرد صانع الألعاب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بسبب سلوك عنيف ضد لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينهو.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من الجناح الجزائري الذي تألق بشكل لافت في مباراتي الذهاب والإياب.

محرز اليوم سجل هدفين، مرر 41 كرة سليمة من أصل 49، ربح 10 إلتحامات أرضية، أكمل 5 مراوغات بنجاح، قطع الكرة 3 مرات وصنع فرصتين للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح رياض محرز هو أفضل هداف جزائري في دوري أبطال أوروبا (10 أهداف).

- محرز اشترك في تسجيل هدف على الأقل في كل مباراة من المباريات ال5 الأخيرة في دوري الأبطال (صنع 2 وسجل 4)

- محرز هو أول لاعب عربي يسجل في مرحلتي الذهاب والإياب للدور نصف نهائي بدوري الأبطال، وثاني لاعب يحقق ذلك مع نادي إنجليزي بعد ساديو ماني في 2018.

- لا يوجد لاعب اشترك في تسجيل أهداف في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من رياض محرز (سجل 4 وصنع 2).

- فقط روبرت ليفاندوفسكي (4 في 2013) وأليساندرو ديل بييرو (4 في 1998) سجلا أهداف أكثر من رياض محرز (3) في الدور نصف النهائي (مباراتي الذهاب والإياب) في موسم من دوري الأبطال.

- أصبح فيل فودين سادس لاعب مختلف من نادي في البريميرليج هذا الموسم يسجل 10 أهداف أو أكثر (14) ويصنع 10 أهداف أو أكثر (10) في مختلف البطولات، وهو لاعب مانشستر سيتي الوحيد الذي حقق ذلك هذا الموسم.

- مانشستر سيتي هو تاسع فريق إنجليزي مختلف يصل إلى نهائي دوري الأبطال. أقرب الدول التي لديها ممثلين مختلفين في نهائي دوري أبطال أوروبا هما ألمانيا وإيطاليا (6 فرق مختلفة وصلت النهائي)

- 10 سنوات احتاجها بيب جوارديولا للوصول إلى نهائي دوري الأبطال. هذا سيكون النهائي رقم 16 للمدرب الإسباني في مسابقة كبرى خلال مسيرته التدريبية.المدرب الإسباني فاز بـ 14 مباراة نهائية من أصل 15 حتى الأن.

- مانشستر سيتي حقق رقم إنجليزي غير مسبوق على مستوى الإنتصارات المتتالية في الكأس الأوروبية / دوري الأبطال، مع تحقيق الفريق لـ 7 انتصارات متتالية في المسابقة.

- مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي على الإطلاق يفوز بـ 11 مباريات خلال نسخة واحدة من النظام الحالي بدوري أبطال أوروبا.

- مانشستر سيتي بلغ نهائي مسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ 51 عامًا، ومنذ الوصول لنهائي كأس الكؤوس الأوروبية في 1970 (ربح اللقب). هذه هي أطول فترة ظهور في نهائي أوروبي لفريق في تاريخ المسابقات الأوروبي. الرقم السابق كان بأسم سبورتينج لشبونة (41 عامًا بين نهائي كأس الكؤوس في 1964 ونهائي كأس الإتحاد الأوروبي في 2005)

- باريس سان جيرمان هو ثالث فريق يحصل على بطاقة حمراء في مباراتي الذهاب والإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ديبورتيفو لا كورونيا ضد بورتو في موسم 2003/2004، وليون ضد بايرن ميونيخ في 2009/2010.

- مانشستر سيتي فاز بـ 11 مباراة من أصل 12 مباراة لعبها في هذه النسخة من دوري الأبطال (فاز 11 وتعادل 1 وخسر 0). هذا يعادل أفضل سجل انتصارات في نسخة واحدة لفريق في تاريخ المسابقة بنظامها الحالي، والمدون ثلاث مرات سابقًا (ريال مدريد في موسم 2013/2014 وبرشلونة في موسم 2014/2015 وبايرن ميونخ في موسم 2019/2020). مع تتويج جميع هذه الفرق الثلاثة بالبطولة وقتها.