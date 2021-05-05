رياض محرز الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح الدولي الجزائري رياض محرز الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 3 أهداف.

بعد أن أحرز في شباك باريس سان جيرمان 3 أهداف في مبارتي (ذهاب وإياب) نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن لعب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن في مباراة الذهاب أحرز كيفين ديبروين هدف الافتتاح أمام الباريسيين، ليقبع خلف محرز في ترتيب هدافي السيتي في الدور نصف النهائي.