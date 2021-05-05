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رياض محرز الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أصبح الدولي الجزائري رياض محرز الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 3 أهداف.

بعد أن أحرز في شباك باريس سان جيرمان 3 أهداف في مبارتي (ذهاب وإياب) نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن لعب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن في مباراة الذهاب أحرز كيفين ديبروين هدف الافتتاح أمام الباريسيين، ليقبع خلف محرز في ترتيب هدافي السيتي في الدور نصف النهائي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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