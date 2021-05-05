شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يقود مانشستر سيتي إلى النهائي الأول له بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في إياب نصف نهائي البطولة على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، سجلهم الدولي الجزائري محرز، بعد أن سجل في مباراة الذهاب الهدف الثاني في المباراة.

لتكون حصيلة رياض محرز خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث أهداف في مبارتي الذهاب والإياب.

وعلى أرضية ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر، تقدم السيتي عند الدقيقة 11 عبر اللاعب الجزائري رياض محرز، وفي الشوط الثاني، أطلق محرز رصاصة الرحمة على سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني، عند الدقيقة 63، ليسيطر اليأس والتوتر على لاعبي الفريق الفرنسي حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، وصل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد 10 سنوات من انطلاق المشروع الذي يقوده جهاز أبوظبي للاستثمار الذي وضع هدفا واضعا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وسينتظر السيتي الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد التي ستُلعب الأربعاء على أرضية ملعب «ٍاستامفورد بريدج».