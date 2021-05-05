شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الإنتاج الحربى بثلاثية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد على في الدقيقة 20، بينما عزز فادى فريد بالهدف الثانى في الدقيقة 50 ثم أحراز أحمد ياسر الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم قلص الفارق عن طريق محمد عبد المجيد مهاجم فريق الإنتاج الحربى من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى الى 18 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 محتلا المركز الأخير.

وجاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع :أسامة إبراهيم ، محمد دبش ، أحمد ياسين، عاصم صلاح.

خط الوسط :ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف.

خط الهجوم :أحمد علي ، فادي فريد، محمود قاعود.

بينما جاء التشكيل للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي.

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب.

وأمامهما: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا.

خط الهجوم: مامادوا أنياس.