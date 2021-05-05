شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يعود لقائمة الإسماعيلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الجونة غدا فى إطار الجولة العشرين ببطولة الدورى المحلى، القائمة شهدت عودة فخر الدين بن يوسف الدولي التونسى بعد انتهاء إيقافه.

وجاءت القائمة كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد مجدى.

خط الدفاع: محمد عمار ومروان صحراوى واحمد كاستيلو وعبدالله جمعه ومحمد هاشم ورضوان شريفي ومصطفي فارس.

خط الوسط: نادر رمضان ومحمد حسن وعماد حمدى ومحمود دونجا واحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد صادق ومحمد الشامى وأحمد مصطفى وأرى بابل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب وشيلونجو.