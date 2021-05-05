شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويتمسك بالحكام المصريين ، ورسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق، واتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو، وأشرف بن شرقي يمنع الزمالك من تلبية رغبات فرجاني ساسي ، وموسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك.

اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويتمسك بالحكام المصريين

رفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الاهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام ، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين

رسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهرا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس ، اتحاد الكرة يناقش استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضد جريشة .

اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو

تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.

موسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك

يُجهّز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدافع الفريق بدر بانون لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها 10 مايو الجاري في الدوري المصري ، ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي طوال المباريات الأخيرة للإصابة بإجهاد عضلي فضّل الجها الفني على أثره إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.