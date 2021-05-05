7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، كارتيرون يتمسك باستمرار محمد عواد فى عرين الزمالك أمام سموحة، واتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويتمسك بالحكام المصريين ، ورسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق ، وموسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك.

اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويتمسك بالحكام المصريين

رفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الاهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام ، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين

رسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهرا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس ، اتحاد الكرة يناقش استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضد جريشة .

موسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك

يُجهّز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدافع الفريق بدر بانون لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها 10 مايو الجاري في الدوري المصري ، ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي طوال المباريات الأخيرة للإصابة بإجهاد عضلي فضّل الجها الفني على أثره إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.