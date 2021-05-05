شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يعزز تفوق البنك الأهلى بالهدف الثالث فى مرمى الإنتاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد ياسر مهاجم فريق البنك الاهلى من إحراز الهدف الثالث لفريقه بمرمى الإنتاج الحربى بالدقيقة 62 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالي :

حراسة المرمى :احمد السعدني.

خط الدفاع :أسامة إبراهيم ، محمد دبش ، أحمد ياسين، عاصم صلاح.

خط الوسط :ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف.

خط الهجوم :أحمد علي ، فادي فريد، محمود قاعود.

بينما جاء التشكيل للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي.

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب.

وامامهما: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا.

خط الهجوم: مامادوا أنياس.