الامارات | محرز يدك مرمى سان جرمان مرة آخرى.. تأهل تاريخي لمانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يدك مرمى سان جرمان مرة آخرى.. تأهل تاريخي لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على منافسه باريس سان جرمان بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

ونال اللاعب الجزائري رياض محرز لقب رجل المباراة بعدما سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 11 و63.

وتاهل السيتي بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 4-1 بعد فوزه ذهابا 2-1 ليحرم سان جرمان من الوصول الى النهائي للمرة الثانية تواليا.

وكان محرز العنصر الحاسم في الفوز ذهابا ايضا بعدما سجل هدف الفوز الثاني من كرة ثابتة اخترقت حائط صد الفريق الباريسي ليصبح أحد أهم عوامل الانجاز لمانشستر سيتي.

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر في 29 مايو في اسطنبول مع الفائز من مواجهة غد الأربعاء بين مواطنه تشلسي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي اكتفى بالتعادل 1-1 ذهاباً على أرضه.

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