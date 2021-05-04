شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صعد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بمجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 4-1 .

وتغلب مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا .

وجاء هدفي اللقاء عن طريق النجم الجزائري رياض محرز الذي أحرز هدفاً في كل شوط آمن لفريقه نتيجة اللقاء .

وشهد اللقاء طرد النجم الأرجنتيني دى ماريا فى شوط المباراة الثاني

وينتظر السيتي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي ليضرب معه موعد في النهائي.

وحال استطاع السيتي حصد البطولة سيكون الدولي الجزائري رياض محرز هو رابع عربي وثاني جزائري يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البدء مع رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987، واحرز خلالها ماجر هدف بكعبه في المباراة النهائية ليتوج بلقب صاحب «صاحب الكعب الذهبي»، وجاء ثاني العرب من المغرب، حين توج أشرف حكيمي مع ريال مدريد 2018 لكنه لم يشارك في المبارة النهائية لكنه حصد الميدالية الفوز.

أخر العرب المتوجون بدوري أبطال أوروبا كان المصري محمد صلاح في عام 2019 حين توج ليفربول بالقلب واحرز صلاح هدف التقدم في النهائي.

لكن الجزائري «ماجر» يتفوق على حكيمي وصلاح كونه العربي الوحيد الذي توج بذات الأذنين وببطولة قارية، حين توج مع منتخب الجزائر بكأس الامم الأفريقية عام 1990.

بينما أخفق الثنائي العربي المصري والمغربي، في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، وحال أستطاع محرز التتويج مع السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، سيعادل رقم مواطنه الحزائري بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الامم الأفريقية، حيث حقق محرز اللقب على الأراضي المصرية عام 2019.

ويتفوق على «صلاح» الذي لم يتستطع تحقيق بطولة قارية مع منتخب مصر حتى الأن.