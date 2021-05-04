شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز على أعتاب تحقيق رقم قياسي عربي .. لم يحققه محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعد احراز الجزائري رياض محرز هدفين في مباراة الإياب التي جمعت السيتي مع باريس سان جيرمان.

ليضع السيتي قدم لتحقيق ذات الأذونين البطولة المستعصية عليه رقم سيطرته المحلية في الدوري الأنجليزي خلال السنوات الماضية.

وينتظر السيتي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي ليضرب معه موعد في النهائي.

وحال أستطاع السيتي حصد البطولة سيكون الدولي الجزائري رياض محرز هو رابع عربي وثاني جزائري يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البدء مع رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987، واحرز خلالها ماجر هدف بكعبه في المباراة النهائية ليتوج بلقب صاحب «صاحب الكعب الذهبي»، وجاء ثاني العرب من المغرب، حين توج أشرف حكيمي مع ريال مدريد 2018 لكنه لم يشارك في المبارة النهائية لكنه حصد الميدالية الفوز.

أخر العرب المتوجون بدوري أبطال أوروبا كان المصري محمد صلاح في عام 2019 حين توج ليفربول بالقلب واحرز صلاح هدف التقدم في النهائي.

لكن الجزائري «ماجر» يتفوق على حكيمي وصلاح كونه العربي الوحيد الذي توج بذات الأذنين وببطولة قارية، حين توج مع منتخب الجزائر بكأس الامم الأفريقية عام 1990.

بينما أخفق الثنائي العربي المصري والمغربي، في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، وحال أستطاع محرز التتويج مع السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، سيعادل رقم مواطنه الحزائري بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الامم الأفريقية، حيث حقق محرز اللقب على الأراضي المصرية عام 2019.

ويتفوق على «صلاح» الذي لم يتستطع تحقيق بطولة قارية مع منتخب مصر حتى الأن.