شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان محمود جنش حارس مرمى الفريق قد اكتفى بأداء جلسة علاجية بالجيمانيزيوم في حين يغيب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا.



ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

من جهة اخرى أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سموحة.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز الأحد الماضي بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة للدوري.