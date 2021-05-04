شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يكتفي بأداء جلسة علاجية على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء جلسة علاجية وتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

ويعاني جنش من إصابة في الظهر تعرض لها قبل مباراة المقاولون العرب حيث يسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.