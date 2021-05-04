شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

ويعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة حيث يسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.



ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.