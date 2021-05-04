شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية خاصة في مران الزمالك قبل مواجهة سموحة بإشراف كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته، استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة، بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.