شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سبب غياب محمد عبدالغني عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء لشعوره بالإجهاد.

وحضر عبد الغني لمقر النادي، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة من التدريبات الجماعية.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة، بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.