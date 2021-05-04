شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على عبد الشافي وعلى المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، قبل انطلاق تدريبات اليوم، بعد تماثل الأخير للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

واطمأن كارتيرون من عبد الشافي على حالته البدنية، بعد تماثله للشفاء وأدى اللاعب بعدها تدريبات الإطالات.

ويستأنف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.