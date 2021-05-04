شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي يعود لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في مقر النادي اليوم، استعدادا للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة عبد الشافي والاطمئنان عليه بعد تماثله للشفاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.