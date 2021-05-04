شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُوجه نصيحة للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم حرص خلالها على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز السابقة لتلافي تكرارها.

وطلب المدير الفني للزمالك من اللاعبين ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في مباراة سموحة المقبلة من أجل استعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري الممتاز.

وأكد كارتيرون للاعبي الفريق أن الدوري لا يزال في الملعب، مشددا على ضرورة خوض المباريات المقبلة بهدف الفوز فقط.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.