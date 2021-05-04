لوكاكو يقتحم تاريخ الدوري الإيطالي بالتسجيل والصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب روميلو لوكاكو لقيادة منتخب بلجيكا للمجد في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020، وذلك بعدما اكتسب ما وصفه (بالعقلية القاتلة) بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع فريقه إنتر ميلان.

وسجل لوكاكو (27 عاما)21 هدفا وصنع 10 أهداف لزملائه هذا الموسم مع إنتر الذي توج باللقب يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وتوج لوكاكو باللقب الثاني فقط في مسيرته خلال 12 عاما، وذلك بعدما فاز بلقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2009 / 2010.

ويضع لوكاكو، الذي انضم إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في أغسطس عام 2019، نصب عينيه قيادة منتخب بلاده للفوز بأول لقب في تاريخه لبطولة أمم أوروبا 2020 المؤجلة.

وقال لوكاكو لصحيفة (لا تريبيون)، «الفوز بلقب مع النادي يكسبك خبرة تعلمك كيفية التعامل مع المباريات، وتكون لديك تلك العقلية القاتلة».

وأضاف «هذا شيء لم أحظ به في مسيرتي، لقد استسلمت مرات عديدة قبل ذلك، ثم قلت لنفسي لقد تعبت، أنا الآن في الـ27 من عمري حان الوقت للتغيير، لكن العمل لا يتوقف هنا». وتابع «لكن في الوقت الحالي أنا سعيد لأننا الأبطال، وسأركز على أمم أوروبا لأنها مهمة بالنسبة لي».

وأوضح «أتمنى للاعبين الآخرين في بلجيكا مثل ثيبو كورتوا وإيدن هازارد وأكسيل فيستل وكيفن دي بروين أن يفوزوا بالألقاب أيضا؛ لأن ذلك سيكون جيدا للفريق، سيجلب روحا جيدة وسيكون بإمكاننا جميعا المضي قدما».

وسجل لوكاكو أهدافا بنسبة 6. 23 % من تسديداته، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يسجل 20 هدفا ويصنع 10 أهداف في الموسم نفسه منذ موسم 2005/2004.

وأسهم مهاجم تشيلسي الأسبق في تسجيل وصناعة 31 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر، ويأتي خلفه لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 30 هدفا. وعلى الرغم من تقديمه واحدا من أكثر مواسمه غزارة أمام المرمى حتى الآن، إلا أن لوكاكو لا يعتبر نفسه أفضل مهاجم في العالم. وقال لوكاكو «إنه كريم بنزيمة بدون شك».

ويسجل بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، هدفا كل 62.121 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما يسجل لوكاكو هدفا كل 29. 127 دقيقة في الدوري الإيطالي.