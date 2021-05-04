شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإنجليزي يصعد حربه ضد مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حكومة بلاده لسن تشريعات من أجل إجبار شركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لوقف الإساءات عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه مع نهاية مقاطعة الأندية لوسائل التواصل الاجتماعي والتي دامت لأربعة أيام وشهدت التفاف منظمات كروية وأندية ولاعبين ونجوم في رياضات أخرى بالإضافة إلى الشركات الكبرى ووسائل الإعلام حولها، فإن الحملة قد بدأت في إحداث تغيير كبير.

وذكر بيان صادر من الاتحاد الإنجليزي للعبة، والذي نشره أيضا قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين «مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي كانت لإظهار غضبنا، لكن ذلك لن يقضي على الإساءة من تلقاء نفسه».

وأضاف البيان «سنواصل تحدي شركات التواصل الاجتماعي من أجل إجراء تغييرات على منصاتها، كما نحث الحكومة على تقديم تشريعات قوية بشكل سريع، ونطلب من الأفراد الاتصال والإبلاغ عن الإساءات عبر الإنترنت في حال حدوث ذلك».

كما دعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة كرة القدم الإنجليزية والأندية الأعضاء، شركات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء كافة أشكال الإساءة.

وجاء في بيان «الكرة الإنجليزية والمنظمات الرياضية والناس عبر العالم اتحدوا طوال الأسبوع لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، متحدين تلك المنصات لفعل المزيد من أجل وقف التمييز عبر الإنترنت».

وأضاف «نحن ندعو فيس بوك وانستقرام وتويتر لاستخدام قوتهم لإحداث التغيير والتأكد من وجود عقوبات حقيقية على الكراهية عبر الإنترنت».

وأوضح «ندعو شركات التواصل الاجتماعي هذه للاستجابة إلى مطالبنا لاتخاذ إجراء».